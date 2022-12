Séminaire EnCommuns "Les communs numériques et l’État"

Communs, Communautés et Intérêt Général

Séminaire de Recherche EnCommuns 2022-2023

Préparé et animé par : Sébastien Broca, Benjamin Coriat, Fabienne Orsi, Corinne Vercher-Chaptal

Centres de recherche impliqués : CEPN-Université Sorbonne Paris-Nord , CEMTI- Université Paris 8, LPED-IRD,Aix- Marseille Université

Alexis Kauffmann : « La forge des communs numériques éducatifs »

Discutant : Sébastien Shulz

Mercredi 14 décembre 2022 : 9h30-12h30

Campus Condorcet

Bâtiment de recherche Sud

Salle : 4.023

8, cours des Humanités

93 322 Aubervilliers

Métro : ligne 12, arrêt Front Populaire, sortie n° 2

https://www.campus-condorcet.fr/

En partant d’un projet concret, l’intervention fera un bilan et tracera des perspectives pour les communs numériques à l’Éducation nationale. Audran Le Baron, directeur du numérique éducatif, affirmait récemment : « Si j’avais un rêve, ce serait de bâtir, d’avoir bâti dans cinq ans le Wikipédia des ressources pédagogiques des programmes français, que chaque professeur puisse réutiliser les contenus des autres, les améliorer, les reverser à la communauté. C’est ça la définition même d’un commun numérique ».

La séance sera aussi l’occasion, dans la foulée de la publication en juin dernier du rapport de la European Working Team on Commons, « Toward a Sovereign Digital Infrastructure of Commons », d’interroger les formes de soutien que la puissance publique peut aujourd’hui apporter au développement des communs numériques.

A. Kauffmann est professeur de mathématiques, fondateur de Framasoft et actuellement chef de projet logiciel et ressources éducatives libres au ministère de l’Éducation nationale.

S. Shulz est docteur en sociologie, post-doctorant à l’Université Technologique de Compiègne et co-fondateur du collectif pour une Société des communs.