Sang Gêne : un festival pour #CHANGERLESRÈGLES

À l’occasion de la journée internationale de l’hygiène menstruelle et de la santé des femmes, Règles Élémentaires vous invite à un week-end 100% règles.

Ça a commencé, comme souvent, par une rêverie : "si on pouvait faire un festival entièrement consacré aux règles, ça toucherait plus de monde".

Car, en effet, chez Règles Élémentaires, on veut "toucher plus de monde". Car plus il y aura de personnes conscientes de la précarité menstruelle, et engagées pour la faire disparaître, plus il y aura de personnes informées sur ce que sont vraiment les règles, et qui osent en parler, plus on aura de chance de #CHANGERLESRÈGLES.

À force de rêver, comme souvent, on s’est pris au jeu. Un coup de pouce de la Fondation des Femmes + des heures de motivation et de planification de l’équipe de Règles Élémentaires + le soutien de nos deux tiers lieux féministes préférés (Chez Mona et le Pavillon des Canaux) + une team d’invité·es hors du commun = Sang Gêne, le premier festival de Règles Élémentaires.

Au programme :

Une soirée d’ouverture le 27 mai, à 19h, chez Mona, sous le signe du cinéma. Car quoi de mieux pour changer les représentations que de s’attaquer aux images ? Drôles, dramatiques, symboliques ou réalistes, venez voir 5 courts-métrages, et parler avec celles qui les ont réalisés, afin d’interroger notre vision des règles et du monde.

Inscription gratuite et informations complémentaires 👉 ici 👈

Une journée de rencontres, le 28 mai, dès 11 h, au Pavillon des Canaux, pour mettre K.-O des tabous persistants : la sexualité en lien avec les règles, et la ménopause. On y pensera aussi les règles dans le monde, avec une discussion sur la précarité menstruelle à l’international, et les règles sur la planète, avec une discussion dédiée à l’écologie. Et comme c’est samedi, on vous promet aussi une soirée de folie 💃

Inscription gratuite et informations complémentaires 👉 ici 👈

Une autre journée pour se retrouver, le 29 mai, dès 16 h, au Pavillon des Canaux. On y parlera des petites histoires à raconter à ses enfants à propos des règles quand on est parent, et des règles dans la grande Histoire. Et à force de parler, il sera temps de se questionner sur le choix des mots : ceux qui renforcent les tabous, et ceux qui les combattent.

Promis, pour se quitter en douceur, on vous réserve une surprise musicale 🧚‍♀️

Inscription gratuite et informations complémentaires 👉 ici 👈