Quinzaine du bénévolat au sein du réseau ADIE partout en France

Comment se rendre utile dans son territoire ?

En devenant bénévole à l’Adie qui accompagne depuis plus de 30 ans les créateurs d’entreprise ne disposant pas de capital, de diplôme…

Du 12 au 23 septembre, les directions régionales de l’Adie se mobiliseront partout en France afin de recruter de nouveaux bénévoles qui participeront à l’accompagnement des futurs entrepreneurs et au développement de l’association. Portes-ouvertes d’antennes Adie, rencontres sur les marchés, webinaires, réunions, cafés, petits déjeuners entre bénévoles, conseillers et futurs bénévoles … seront organisés afin de rallier toutes les bonnes volontés à la cause de l’entrepreneuriat populaire !

La joie d’être utile et la fierté de se voir confier des missions ayant un impact positif sur l’insertion professionnelle des créateurs d’entreprise accompagnés par l’Adie, c’est ce que ressentent 95% des 1 200 bénévoles de l’Adie qui contribuent au quotidien à l’action de l’association en 2022. Afin de l’aider dans son ambition de permettre à de plus en plus d’entrepreneurs de donner vie à leur projet de création d’entreprise, même sans diplôme, même sans emploi, même sans capital, même sans relation, l’Adie recrute 200 nouveaux bénévoles. En 2021, l’Adie a ainsi accompagné 32 933 personnes sur le chemin de l’entrepreneuriat ; des entrepreneurs volontaires qui ont été conseillés, soutenus par des bénévoles partout en France. L’Adie a également accordé 143 M€ de financement à près de 25 000 entreprises ; un montant en hausse de 14% par rapport à 2020 qui reflète tout autant la résilience des petits entrepreneurs locaux accompagnés par l’association que l’envie croissante d’entreprendre qui anime la société française.