L’Impact Tank organise le premier Sommet de la Mesure d’Impact

Le 13 février 2023 à l’Assemblée Nationale

Hôtel de Lassay, 126 Rue de l’Université, 75007 Paris

A l’heure où l’opinion publique appelle à accélérer la transition sociale et écologique de notre économie, l’engouement autour de l’impact est réel, tant chez les entreprises, les financeurs, les chercheurs, les ONG et les acteurs publics. En parallèle, l’entrée en vigueur de la directive CSRD va permettre d’harmoniser et de généraliser le reporting extra-financier pour 55 000 entreprises en Europe dès 2024. Elle concernera également l’ensemble de leur chaine de valeur et de leurs fournisseurs. Suffira-t-elle à construire un consensus sur ce qu’est l’impact et la façon dont on le mesure ? Permettra-t-elle aux acteurs engagés d’apporter les preuves de leur impact et de mettre en place et piloter des stratégies durables ?

L’Impact Tank, premier think-tank dédié à l’économie à impact positif créé à l’initiative du Groupe SOS et quatre universités (Sciences Po, Sorbonne Université, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris Dauphine-PSL), organise le 13 février 2023 à l’Assemblée Nationale, le premier Sommet de la Mesure d’Impact, en partenariat avec le Groupe SOS, Malakoff Humanis et le Crédit coopératif, destiné à réunir tous les acteurs publics et privés, chercheurs et spécialistes, entreprises, associations, financeurs, évaluateurs, opérateurs sociaux, accompagnateurs du changement social (incubateurs, accélérateurs, programmes) et têtes de réseau de l’Economie Sociale et Solidaire, autour d’une programmation inédite pour interpeler les décideurs économiques et politiques.

Plus de 80 intervenant.e.s de haut niveau issus de la société civile et du monde de

l’entreprise et de la recherche, participeront aux grands débats sur la mesure d’impact et aux nombreux ateliers, workshop et masterclass organisés tout au long de la journée, aux côtés de représentants des pouvoirs publics et des institutions européennes, ministres et députés.

L’ambition est de bâtir un « New deal de l’impact » entre acteurs privés et pouvoirs publics, autour de grands sujets de débat comme l’inclusion numérique, la revitalisation des territoires, la mesure d’impact dans le secteur social, le rôle des TPE et PME dans la transition sociale et écologique, la diversité dans l’entreprise, l’investissement à impact, la sobriété écologique, l’homogénéisation du reporting extra-financier... Ce New deal doit être le point de départ d’un nouveau partenariat entre le monde économique et la puissance publique, pour construire l’économie et l’entreprise de demain, et faire de la France un leader de l’innovation sociale et de la mesure d’impact en Europe et dans le monde.