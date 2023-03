Parcours professionnels, emploi, chômage : qu’en disent les seniors ?

Publié le 17 mars 2023

Solidarités nouvelles face au chômage publie les résultats d’une enquête menée auprès de 760 personnes de plus de 50 ans au chômage Dans le prolongement de son rapport Les seniors et l’emploi : une situation paradoxale (2019), l’association Solidarités nouvelles face au chômage a mené une enquête de janvier à mars 2023 afin de collecter des éléments sur le vécu, le ressenti et les aspirations des personnes de plus de 50 ans au chômage au regard de leur parcours professionnel : elle en publie aujourd’hui la (...)