Open Source Experience Paris

La seconde édition du salon Open Source Experience aura lieu les 8 et 9 novembre au Palais des Congrès de Paris. Les inscriptions sont ouvertes et le programme est publié.

Alors que les inscriptions sont ouvertes aux Acteurs du Libre 2022, place à l’événement qui l’accueillera cette année encore. 4.500 professionnels attendus, 18 associations présentes et 80 exposants : la tenue du salon Open Source Experience est confirmée, aux mêmes dates et lieu que Sido Paris, un an après la toute première édition.

Programme

Le programme d’Open Source Experience n’est pas encore complet, mais on sait déjà que l’événement accueillera 150 conférences, ateliers, plénières et tables-rondes.

Les 6 premières conférences sont d’ailleurs connues :

Quel rapport entre numérique et changement climatique ? par Tristan Nitot – Mozillien, entrepreneur, conférencier, auteur, podcasteur

Decidim, un logiciel pour la participation citoyenne, par Baptiste Thivend – Data Engineer - Open Source Politics

Comment mettre un éléphant sur un porte-conteneur en 3 mouvements ?, par Laetitia AVROT – Field CTO – EDB

Comment concilier vie privée et IA ?, par Daniel HUYNH – Défenseur de la vie privée, co-fondateur et PDG - Mithril Security

Développer les OSPO avec la Good Governance Initiative (GGI), par Boris BALDASSARI – Responsable de programme – Fondation Eclipse et Pierre-Yves GIBELLO – PDG – OW2

Le Logiciel Libre : meilleur allié de la Souveraineté Numérique, par Gaël DUVAL – Fondateur de Mandrake Linux et /e/OS – PDG de Murena

Informations pratiques

Rendez-vous au Palais des Congrès de Paris les 8 et 9 novembre 2022.

Pour qui ?

Open Source Experience est un salon professionnel dédié à tous les acteurs de l’écosystème open source : développeurs, éditeurs, intégrateurs, décideurs IT et défenseurs du logiciel libre.