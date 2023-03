Les Français et le bénévolat en 2023

Publié le 13 mars 2023

Résultats de l’enquête IFOP réalisée, en janvier 2023, auprès de 3 155 personnes de 15 ans et plus, à la demande de Recherches & Solidarités Une enquête tous les 3 ans auprès des Français Une 5ème enquête en 2022 Une enquête exceptionnelle en 2023 • Enquête IFOP pour France Bénévolat et R&S • 1ère enquête en 2010, puis 2013, 2016, 2019, 2022 • 3 155 personnes interrogées en janvier 2022 : la proportion de bénévoles dans la population, les différents profils, les modes d’engagement, les freins et (...)