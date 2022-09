Le sport dans l’ESS en Pays de la Loire

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire et élément structurant à travers son rôle éducatif, son impact économique, social et sur la santé, le sport constitue un levier pour le développement durable des territoires. En Pays de la Loire, le sport est le secteur où l’on trouve le plus d’associations, à égalité avec le secteur des loisirs et de la vie sociale : près de 20 000 d’entre elles (22 %), œuvraient dans le domaine du sport en 2019. C’est aussi le second secteur qui crée le plus d’associations, derrière la culture.

Le milieu associatif en général a été particulièrement touché par la crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons depuis mars 2020. Et le milieu associatif et sportif n’a pas été épargné : confinement et couvre-feu, suspension des activités et jauges d’accueil du public. Toutes ces contraintes ont impacté les activités de ces associations entrainant une baisse de l’engagement bénévole et du nombre de licencié·es.

Est-ce une hémorragie conjoncturelle ou cela correspond-il à une baisse définitive ?

A été lancée cette année, la Conférence Régionale du Sport, lieu d’échange pour imaginer l’avenir des politiques sportives et définir la stratégie en région dans le cadre d’un Projet Sportif Territorial (PST) pour les 5 ans à venir. Elle regroupe tous les acteurs locaux du sport et donne plus de place aux collectivités territoriales, aux côtés de l’Etat, du mouvement sportif et du monde économique et social.

Cette Conférence Régionale du Sport est déterminante car elle doit permettre de relancer la pratique sportive pour tou·tes notamment grâce aux mesures du plan de relance gouvernemental et à la mobilisation des collectivités territoriales.

Anne Cordier, Présidente du CROS des Pays de la Loire

Gilles Cavé, Président de la CRESS des Pays de la Loire