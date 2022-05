Prix ESS 2022 : candidatez dès maintenant !

Les Prix ESS reviennent en 2022 pour la 8ème année consécutive, ils récompenseront les structures de l’ESS les plus audacieuses.

Cette année, nous anticipons le Mois de l’ESS en lançant les candidatures pour les Prix de l’ESS du 10 mai au 30 juin.

Profitez d’un temps plus long pour peaufiner vos dossiers et participer à ce concours régional et national qui vise à récompenser les initiatives remarquables dans 2 catégories distinctes : Utilité sociale et Transition écologique.

Le Prix d’Utilité Sociale est destiné aux initiatives de l’ESS engagées dans une démarche visant à répondre à de réels besoins de la société : améliorer les conditions d’existence des populations exclues et fragilisées, lutter contre les inégalités (sanitaires, sociales, femmes-hommes, économiques…), renforcer la cohésion territoriale… Le projet présenté peut concerner diverses thématiques : sport, éducation, emploi, handicap, égalité femmes-hommes, finance solidaire, consommation…

Le Prix Transition Ecologique est destiné aux initiatives de l’ESS qui agissent au quotidien pour mettre en œuvre la transition écologique. Cette transition concerne nombreuses thématiques : économie circulaire, réemploi et réutilisation, éducation à l’environnement, circuits courts, alimentation durable, mobilité douce, production d’énergies renouvelables… Dans un contexte d’urgence écologique, l’Economie Sociale et Solidaire occupe une place déterminante dans cette transformation en profondeur de notre société et propose des solutions innovantes en matière de gestion des ressources, de l’énergie et de l’environnement.