Le hackathon d’Oz "Quelles nouvelles solutions culturelles, créatives et collectives ?"

LE HACKATHON D’OZ

Les 17, 18 et 19 mars 2023

Au Château de la Turmelière (Liré - Orée-d’Anjou, 49)

Organisé par la Coopérative Oz

Mais le Hackathon, c’est quoi ?

Le hackathon, c’est un événement où des équipes collaborent de façon intensive sur des projets pour tenter d’expérimenter une idée et la transformer en une application opérationnelle.

L’événement est une course contre la montre qui se passe sur le temps d’un week-end, avec des mentors en appui, des animateurs et des experts en encadrement, et un jury pour tester et apprécier les projets les plus convaincants.

L’événement est ouvert à tous !

Artistes, créatifs, développeurs, experts de la coopération, graphistes, designers, communicants, étudiants…

Vous avez une idée, une envie, un projet que vous souhaitez développer et concrétiser en collaboration avec d’autres professionnels ? Le hackathon est fait pour vous !

Venez avec vos idées et concevez une offre collective prête à l’emploi pour répondre aux besoins du territoire et de ses acteurs.

Événement organisé par la Coopérative Oz en collaboration avec François Gobert - WHAT THE HACK, organisateurs d’événements créatifs.

Événement payant, inscription obligatoire avant le 3 mars