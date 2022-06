1er fonds d’investissement à impact social et environnemental dédié à la santé et au médico-social, Mutuelles Impact vient de clôturer une seconde levée de fonds pour atteindre un total de 80 millions d’euros. Cette étape permettra de soutenir de nouvelles sociétés innovantes, en leur apportant du capital, un soutien opérationnel important, des opportunités commerciales et des expérimentations au sein de l’écosystème mutualiste.

80 millions d’euros pour promouvoir une santé durable et solidaire

Mutuelles Impact poursuit sa dynamique avec un second closing permettant d’emmener 64 souscripteurs (mutuelles, groupes et unions) à ses côtés. Cette nouvelle étape est le fruit d’une réussite collective, avec l’apport de 19 mutuelles supplémentaires et l’augmentation de la participation des souscripteurs historiques.

« Ce nouveau cap financier que nous franchissons est le signe de l’engagement des mutuelles comme investisseurs du temps long en soutenant le développement d’entreprises qui concilient efficacité économique et intérêt général. Mutuelles Impact accompagne des start-ups à fort impact et soutient des PME dans leur transformation positive. Toutes ont un point commun : concilier l’innovation, impact social et environnemental. Avec Mutuelles Impact, notre ambition est de faire émerger des champions européens de l’impact. »

explique Eric Chenut, président de la Mutualité Française.

« Notre système de santé est confronté à trois transitions : démographique, écologique et numérique. Avec Mutuelles Impact, les mutuelles souhaitent faire émerger les entreprises innovantes qui intègrent ces transitions dans leur modèle économique et qui apportent des réponses efficaces aux enjeux sanitaires et sociaux des Français : inégalités sociales en santé, bien vieillir pour tous, autonomie des personnes en situation de handicap, déserts médicaux, santé environnementale, efficacité et qualité du système de soins »

complète Eric Chenut.

Le fonds est déployé et géré par les équipes d’XAnge en partenariat avec Investir&+.

« Nous sommes fiers de porter et de déployer le fonds initié par la Mutualité Française. Notre expertise d’investisseur dans l’innovation et l’impact « early stage » nous positionne en tant que partenaire privilégié des start-ups à impact dans le domaine de la santé et de la prévention. XAnge apporte aux entrepreneurs les meilleures pratiques de l’accompagnement développées par nos équipes opérationnelles ; une démarche impact structurée et exigeante et un soutien dans le développement à l’international et les levées de fonds ultérieures. »

expliquent Andreas Gall et Nadja Bresous, Partners chez XAnge.

« Investir&+, avec son ADN entrepreneurial, apporte notamment des solutions concrètes pour approfondir et développer l’impact des entreprises accompagnées, grâce à un réseau de pairs ambitieux et engagés pour le bien commun »

poursuivent Andreas Gall et Nadja Bresous.

Depuis la création du fonds en novembre 2020, 8 investissements ont été réalisés. La thèse d’investissement qui couvre de nombreux domaines de la santé et de la prévention (healthtech, medtech, femtech, silver economy & handitech, wellness, santé environnementale, éducation à la santé) repose sur deux piliers d’investissements :

Start-up à impact : accélération de la croissance de jeunes sociétés innovantes à fort impact social et environnemental « lead » ou « colead » en Serie A ou Seed avec opportunités « follow » en Série B

Capital développement : la transformation « positive » d’entreprises plus matures s’engageant dans un processus visant à générer davantage d’impact social et environnemental.

Les entreprises soutenues par le fonds Mutuelles Impact

Start-up à impact :

ErgoSanté conçoit des solutions ergonomiques sur-mesure (mobilier, exosquelettes…), améliorant les conditions de travail, pour prévenir les troubles musculosquelettiques notamment. En tant qu’entreprise adaptée, Ergosanté favorise l’emploi des personnes en situation de handicap.

Kiplin est un éditeur de jeux numériques en santé. Ses jeux d’activité physique adaptée ont pour objectif de promouvoir la marche et de lutter contre la sédentarité. La solution est proposée en entreprises mais aussi en établissements de santé.

Lifeaz a conçu un défibrillateur connecté, fabriqué en France, et une application de formation et d’entrainement aux gestes qui sauvent, développée avec les sapeurs-pompiers de Paris, baptisée Everyday Heroes.

MindDay prend soin du bien-être mental. Cette entreprise propose une application de coaching et de suivi psychologique (diagnostic, téléconsultations, activités de groupe…) pour les salariés d’entreprises.

Synapse Medicine développe une plateforme de pharmacovigilance à base d’intelligence artificielle qui permet aux professionnels de santé et aux particuliers d’accéder à des informations fiables et utiles sur les interactions médicamenteuses. Cette plateforme est notamment utilisée pour faire de la réconciliation de prescriptions à l’hôpital pour les patients polymédicamentés.

Wandercraft conçoit et construit des exosquelettes de marche autonomes intégrant des innovations de pointe en hardware et software. L’entreprise souhaite apporter des solutions de mobilité pour tous, favoriser la verticalisation des personnes privés de l’usage de leurs membres inférieurs et limiter le développement de comorbidité. Wandercraft commercialise son premier robot Atalante, l’exosquelette pionnier de la marche auto-équilibrée pour la rééducation ; et développe Eve un exosquelette plus compact destiné à augmenter la mobilité, l’autonomie et le bien- être - à domicile et en ville – des personnes ayant une déficience partielle ou totale de la marche.

Capital développement :

Destia est le leader français du maintien à domicile. Via son réseau d’agences sur le territoire, le groupe Destia compte plus de 5 000 collaborateurs qui s’occupent de 16 000 bénéficiaires.

Winncare fabrique du matériel médical (lits médicalisés, matelas anti-escarres, housses de matelas connectés...) destiné à la prévention et à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées, en Ehpad ou à domicile.

De l’investissement en capital à l’accélération des entreprises financées

En tant qu’assureurs mais aussi offreurs de soins et de prévention, les mutuelles constituent un écosystème favorable au déploiement de l’innovation et à l’accélération des entreprises financées. Les mutuelles sont d’excellents terrains d’expérimentation et de débouchés économiques pour les entreprises financées par le fonds. Des solutions peuvent être déployées in situ dans le réseau des 2 800 établissements et services de soins mutualistes ou intégrées dans les offres assurantielles des mutuelles.

« Mutuelles Impact est un fonds unique en ce qu’il peut initier des synergies opérationnelles entre les mutuelles et les entrepreneurs dans leur changement d’échelle. Aujourd’hui, de 1ers contrats commerciaux sont signés »

explique Eric Chenut, Président de la Mutualité Française.

64 souscripteurs mutualistes engagés dans Mutuelles Impact

Mutualité Française

Acoris Mutuelles,

Aesio Mutuelle,

Apicil Mutuelle,

Aubéane Mutuelle de France,

BPCE Mutuelle,

Carac,

Groupe Pasteur Mutualité,

Groupe VYV,

Harmonie Mutuelle,

Intégrance,

Intériale,

Klesia Mut’,

La Mutuelle Générale,

Malakoff Humanis Nationale,

Matmut,

MGEN,

Mobilité Mutuelle,

Mutami,

Mutlog,

Mutualité de la Réunion,

Mutualité Française Auvergne - Rhône Alpes,

Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté,

Mutualité Française Bretagne,

Mutualité Française Centre - Val de Loire,

Mutualité Française Grand-Est,

Mutualité Française Guyane

Mutualité Française Normandie,

Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine,

Mutualité Française Occitanie,

Mutualité Française Pays de la Loire,

Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Mutuelle 403,

Mutuelle BNP Paribas,

Mutuelle de France des Alpes du sud,

Mutuelle de la Corse,

Mutuelle de Prévoyance du Personnel du Groupe Macif,

Mutuelle d’Entreprises Schneider Electric (MESE)

Mutuelle des Affaires Etrangères et Européennes,

Mutuelle des Sapeurs-pompiers de Paris,

Mutuelle des services publics,

Mutuelle du Journal Ouest France,

Mutuelle du Lacydon,

Mutuelle du Nickel,

Mutuelle du personnel du groupe Société Générale,

Mutuelle Entrain,

Mutuelle Entre Nous,

Mutuelle Familiale,

Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion,

Mutuelle Malakoff Humanis,

Mutuelle Mieux-Etre,

Mutuelle MMH,

Mutuelle nationale du personnel des établissements Michelin (MNPEM),

Mutuelle RATP,

Mutuelle Solimut Centre Océan,

Mutuelle Valeo,

Nuoma Mutuelle,

Radiance Mutuelle,

Société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire du Personnel de la Banque de France,

Société Mutualiste des Hospitaliers,

Solimut Mutuelle de France,

Tutélaire,

Unéo,

Union Mutualiste Retraite,