Mardi 31 mai 2022 à 18h

Sciences Po Lille

9 Rue Auguste Angellier

59000 Lille

Le chef Thierry Marx cuisine avec l’Economie Sociale et Solidaire à Sciences Po Lille

Et si vous cuisiniez l’Economie Sociale et Solidaire en Hauts-de-France avec un grand chef ?

Sciences Po Lille accueille le chef Thierry Marx pour inaugurer la 2ème promotion Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France initiée par l’école avec la Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS HDF).

Au menu ?

Intervention du chef Thierry Marx sur le thème : "Economie Sociale et Solidaire – Vision et pratique de la croissance en conscience"

Cuisine Mode d’Emploi(s) a été créé en 2012 à l’initiative du chef étoilé Thierry Marx. À l’origine du projet, la volonté du chef de permettre à des personnes en insertion, réinsertion ou reconversion professionnelle d’intégrer une formation courte, opérationnelle, diplômante, gratuite et qui débouche sur l’emploi.

Sur les 9 écoles du réseau, la dernière-née s’est installée à Marcq-en-Baroeul début 2020. L’école de Marcq-en-Barœul propose 2 filières de formation aux métiers de la restauration en cuisine et service en restauration option sommellerie. Une 3e filière de formation en boulangerie sera proposée par la suite.

Dégustez les pratiques inspirantes de l’économie sociale et solidaire du chef étoilé Thierry Marx en participant à cette soirée.