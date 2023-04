Le Festival Écocotiers Pour penser l’éco, la société d’aujourd’hui et de demain

Du jeudi 13 au dimanche 16 avril 2023, Citéco sera l’écrin d’un rendez-vous festif ouvert aux rencontres culturelles et artistiques autour de l’économie et des questions de société.

À destination des 18/40ans, le Festival se compose de quatre jours pour parler économie et société de façon légère et décalée, quatre jours où se mêlent le joyeux et le sérieux, les moments de détente et de réflexion.

Chercheurs, penseurs et artistes dialogueront pour ouvrir notre champ de compréhension et d’interprétation du monde. Plus que jamais, rendre ces sciences économiques et sociales accessibles à tous s’avère primordial pour participer à la construction d’une société éclairée et solidaire.

Focus sur les temps forts de la programmation ...

Parmi les temps forts de la programmation, les visiteurs pourront assister aux projections : Douce France réalisé par Geoffrey Couanon, un documentaire sur des lycéens en banlieue qui s’interrogent sur la pertinence d’un projet d’urbanisation massive de terres agricoles et Work in Progress : Time to Work de Samuel Durand qui questionne notre rapport au temps de travail.

Du jeudi au dimanche, les visiteurs pourront découvrir des spectacles vivants : concerts et pièces de théâtre qui feront écho au tri-sélectif, au réchauffement climatique ou encore à l’histoire de la finance. Ils pourront également asssiter à des rencontres débats comme Kesako le GIEC ? pour comprendre le rôle de ce "groupe intergouvernementale sur l’évolution du climat" en présence de Mélissa Gomis et Sophie Szopa, chercheuses et co-rédactrices d’un chapitre du rapport du GIEC. Enfin, des animations et ateliers seront mis en place durant le festival Écocotiers comme "Le débat mouvant" animé par l’association Convergences (qui promeut les objectifs de développement durable) et qui consiste en une déambulation dans le parcours pour échanger et débattre en groupe autour des notions de développement durable et de croissance.

“ Spécialement conçu et porté par l’équipe du musée, le festival ÉCOCOTIERS conjugue échanges culturels et artistiques autour de l’économie et des questions de société avec des moments festifs pour le plaisir de tous.

Point d’orgue de la saison culturelle 2022-2023 de Citéco, programmée en parallèle de l’exposition temporaire « Énergie, so Watt ? », cette deuxième édition sera au cœur du débat public : il y sera en effet question de transitions et d’avenir !

Pendant quatre jours, il s’agira d’explorer, d’expérimenter et de discuter de l’économie et de la société d’aujourd’hui et de demain, avec l’aide de chercheurs, de penseurs, d’artistes et d’acteurs de terrain.

Pensons l’économie d’aujourd’hui et de demain, Rendez-vous au festival !”

Philippe Gineste, Directeur de Citéco