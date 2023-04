Le CNOSF poursuit sa lutte contre les violences sexuelles dans le sport

Publié le 13 avril 2023

Le CNOSF, fortement engagé dans la lutte contre toute forme de violence et de discrimination dans le sport, a aujourd’hui fait un pas de plus avec l’organisation des premières « Assises internationales de lutte contre les violences sexuelles dans le sport ». Cet événement confirme la volonté du CNOSF et de sa Présidente Brigitte Henriques, de prioriser ce sujet fondamental. Le sport participe à la construction du citoyen. Formidable vecteur d’épanouissement, il permet de se retrouver, d’être ensemble (...)