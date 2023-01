La transition écologique, indissociable d’un numérique éthique

L’extraction minière massive, la consommation énergétique en croissance folle… Nous savons que l’empreinte écologique du numérique est de plus en plus insoutenable. En outre, notre vie privée et nos données personnelles sont l’objet de la convoitise des multinationales. Pour lutter contre ces excès, le Mouvement Colibris est engagé depuis quelques années dans une remise en question de nos usages du numérique : vers plus de sobriété, plus d’autonomie, plus de protection de la vie privée... Nous travaillons au développement d’outils facilement accessibles, utilisés et réutilisables par toutes et tous, y compris les personnes plus éloignées du numérique. C’est notamment le projet Clic !, réalisé avec nos partenaires Framasoft, Ritimo, Animacoop , Yunohost et le Réseau national des ressourceries.

Clic ! fait aujourd’hui partie de la palette d’outils proposés aux territoires que nous accompagnons, dans le cadre du projet Territoires d’Expérimentations, ainsi qu’au département de la Gironde, très avancé dans la réflexion sur le numérique éthique.