La Grande Braderie de la Mode #braderiedelamode

Rendez-vous du 8 au 11 décembre pour

LA GRANDE BRADERIE DE LA MODE DE AIDES

Événement incontournable pour les amateurs-rices de mode en quête d’achats solidaires et de bons plans, la Grande Braderie de la Mode de AIDES revient pour une collection automne-hiver à ne pas manquer avec un mot d’ordre : "Maintenant, le sida a un adversaire de taille"

Après le succès de la dernière édition, nous sommes ravis-es de vous retrouver, et de vous proposer encore plus de folies à prix réduits. Cette fois-ci encore, plus d’une centaine de marques telles que Kenzo, Maje, Isabel Marant, Agnes B, Cyrillus, Tara Jarmon, Songe Lab, Christian Louboutin ou Chloé se mobilisent pour proposer des articles bradés jusqu’à -70% !

L’intégralité des bénéfices de cette vente servira à financer les actions de prévention et de dépistage en Île-de- France.

Chaque édition de la Grande Braderie permet de collecter en moyenne 200 000 €, soit l’équivalent du coût d’un million de préservatifs ou de 35 000 kits de dépistage rapide du VIH !

Pour cette nouvelle édition et pour la première fois, la Grande Braderie de la Mode sera parrainée par le comédien, humoriste et ambassadeur de AIDES, Tristan Lopin. Engagé depuis de nombreuses années dans la lutte contre le VIH/sida, Tristan Lopin soutient régulièrement les actions de AIDES à travers des prises de parole sur les réseaux sociaux ou dans les médias, la création de sketchs humoristiques lors de l’événement (cul)turel et digital #fetelamour ou encore l’interpellation du public pour appeler au don.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 8 au 11 décembre 2022

Billetterie en ligne

2 € / entrée

Les Magasins généraux,

1 rue de l’Ancien Canal,

93500 Pantin

Métro Eglise de Pantin

ligne 5 - sortie 1