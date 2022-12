La Fondation Mutuelle des Motards participe à la 2e édition du Colloque COSMOS

Du 11 au 12 octobre 2022 s’est tenue, à Marne-la-Vallée, la 2e édition du Colloque COSMOS, Connaissances Scientifiques pour les Motocycles. Il s’agit d’une rencontre organisée par l’Université Gustave Eiffel et le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) qui traite de sujets variés autour des deux-roues motorisés : prévention, sécurité, accidentologie, formation…

La Fondation Mutuelle des Motards, sous l’égide de la Fondation de l’Avenir, apporte son soutien et participe au financement de recherches qui contribuent à l’amélioration de la sécurité des usagers en deux et trois-roues motorisés.

Cette deuxième édition du Colloque COSMOS étant axée sur l’accidentologie des motards, la Fondation Mutuelle des Motards se devait d’y participer pour apporter son expertise du monde de la moto et rencontrer les chercheurs en ce domaine.