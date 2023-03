La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes lance la 2e édition des Challenges Durabilité - Responsabilité Sociétale

Publié le 21 mars 2023

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) lance la deuxième édition des Challenges Durabilité - Responsabilité Sociétale, un concours destiné à valoriser l’engagement des commissaires aux comptes, de leurs clients et de leurs parties prenantes en faveur d’une performance plus durable. Ouvert aux entreprises, organisations diverses, cabinets d’audit, mémorialistes de la profession et étudiants en Master, les candidats ont jusqu’au 15 mai pour déposer leurs dossiers dans une ou (...)