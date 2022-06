17-18-19 JUIN 2022

Le dernier week-end du Printemps BIO 2022, participez aux “Journées Nationales de l’Agriculture” : une nouvelle opportunité pour mieux faire connaître vos pratiques bio !

Il est très facile de s’associer aux JNAgri ! Animations, ateliers pédagogiques, initiations, rencontres et démonstrations, dégustations et ventes directes de produits, expositions, visites guidées, pique-nique…

Votre participation aux JNAgri 2022 vous permettra de sensibiliser les consommateurs sur ce mode de production bio, respectueux de l’environnement et de la santé ou encore de valoriser les métiers de l’agriculture bio et les emplois ancrés dans les territoires.

Vous pourrez choisir le ou les jour(s), les horaires et le type d’événements vous correspondant le mieux. Ces journées représentent plus de 1000 événements dans 900 sites ouverts pour plus de 100 000 visiteurs pendant 3 jours.

Créées et organisées par Agri demain et Make.Org Foundation, ces journées consacrées à l’agriculture ont pour but de valoriser et soutenir le travail des agriculteurs en reconnectant les Français à leur patrimoine agricole et alimentaire.

L’agriculture biologique et ses pratiques y a toute sa place !

­