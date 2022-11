Journée mondiale du don #GivingTuesdayFR

Pour son cinquième anniversaire en France, et son dixième anniversaire depuis son lancement à New York en 2012, le Giving Tuesday (mardi je donne) invite chacun et chacune à s’engager et à agir pour la solidarité, la planète et la paix dans le monde. Il y a urgence ! Agrégateur d’initiatives portées par des citoyen.n.e.s, entreprises, associations, gamers, étudiants, fonds de dotation (etc.), le Giving Tuesday est un mouvement ouvert, positif et démultiplicateur d’énergie citoyenne !

#GivingTuesdayFR est parrainé cette année encore par Brigitte Lecordier, la voix mythique des dessins animés et de Son Goku, de Dragon Ball Z !

Initialement pensé comme une alternative solidaire au déferlement consumériste du black friday, ce rendez-vous annuel, permet à chacun et chacune de se connecter, de mettre en valeur son engagement au quotidien, de remercier sa communauté et de démultiplier son pouvoir d’agir.

Chaque personne ou structure, peut s’impliquer à sa manière, à son échelle et pour la cause de son choix : environnement, éducation, médical, santé, culture, art, solidarité, alimentation, etc.

En se connectant au site, chacun.e peut accéder à une mine d’idées et d’associations à soutenir, télécharger le kit de mobilisation et se référencer pour voir son initiative relayée au sein du mouvement, dans les médias et sur les réseaux sociaux avec le hashtag #GivingTuesdayFR.

Save the date - 29 novembre 2022