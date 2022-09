Inclusion scolaire : la Défenseure des droits délivre une mention à peine passable

Dans un rapport consacré à l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap, la Défenseure des droits souligne les résultats quantitatifs positifs enregistrés ces dernières années. Mais déplore une inadéquation entre les moyens mis en œuvre et les véritables besoins des élèves.

En matière d’inclusion des élèves handicapés à l’école, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Lors de sa conférence de presse de rentrée, vendredi 26 août 2022, le ministre de l’Éducation nationale s’est voulu optimiste. Pap Ndiaye a rappelé que plus de 430.000 élèves en situation de handicap seraient accueillis cette année à l’école, un chiffre en augmentation d’environ 6% par an depuis 2017. Il a également mentionné les 300 Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire) supplémentaires ouvertes lors de cette rentrée, portant leur total à plus de 10.200 sur l’ensemble du territoire, ainsi que le recrutement de 4.000 nouveaux AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap).