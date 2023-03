Handicap & Fin de vie : encore des angles morts

Publié le 3 mars 2023

Alors que la Convention Citoyenne sur la fin de vie a voté ses premières orientations et entre dans sa phase de restitution et que plusieurs sociétés savantes ont publié leurs réflexions sur l’aide active à mourir, le Collectif Handicaps craint, encore une fois, que le débat public fasse fi des personnes en situation de handicap, et plus particulièrement celles qui ne peuvent ni s’exprimer, ni se représenter elles-mêmes. Le débat sur la fin de vie est aujourd’hui principalement centré sur la (...)