Grande démission ou pas… Les Français s’ennuient de plus en plus au travail, aussi bien en présentiel qu’en distanciel

Publié le 10 avril 2023

Les Français jugent leur travail ennuyeux à 76 % en 2023 contre 71 % en 2022 et 63 % en 2019 44 % trouvent leur métier sans intérêt (32 % en 2022 et 29 % en 2019) En 2019, 54 % préféraient un salaire plus bas pour un travail plus motivant… Ils sont 56 % en 2023 ! Même en télétravail, 79 % des Français s’ennuient… Depuis 2019, QAPA, la solution digitale Adecco, interroge les Français sur leur moral au travail. Des enquêtes [1] qui montrent certaines évolutions et changements majeurs mais malheureusement (...)