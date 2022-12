Mardi 24 janvier 2023, de 8h30 à 13h à la Maison de la Chimie, à Paris, se tiendra le Forum de la Technologie responsable avec les décideurs et acteurs incontournables du secteur.

La technologie responsable irrigue toutes les politiques publiques de nos territoires et recèle un potentiel important, notamment pour l’efficacité des institutions et la création d’entreprises innovantes.

Innovation, compétitivité et durabilité

Afin de définir les contours et les impacts de ce sujet stratégique, dirigeants d’entreprise, experts et élus auront la parole autour de plusieurs tables rondes, regards croisés et keynote sur l’innovation, la compétitivité, la durabilité et la cybersécurité dans nos territoires.

Premiers intervenants confirmés

Éric Bothorel, député des Côtes d’Armor

Nicolas Bouzou, économiste et essayiste

Florian du Boÿs, directeur général de la Fondation Impala

Virginie Duby-Müller, députée de Haute-Savoie

Julien Groues, directeur général de AWS France

Jérôme Notin, directeur général du GIP ACYMA

Laure de la Raudière, présidente de l’ARCEP

Vincent Sciandra, CEO de Metron

Vincent Thiébaut, député du Bas-Rhin

Programme

8h30 – 9h00 Accueil café

9h – 9h10 Ouverture

9h10 – 9h55 Table ronde 1 – Technologie & cybersécurité

Présentation des outils disponibles pour renforcer la sécurité et la protection des données, dans un environnement où les cyberattaques deviennent des armes et menacent des entreprises et des États.

Présentation des outils disponibles pour renforcer la sécurité et la protection des données, dans un environnement où les cyberattaques deviennent des armes et menacent des entreprises et des États. 9h55 – 10h20 Regards croisés

10h20 – 11h05 Table ronde 2 – Technologie & innovation

Comment le numérique, et en particulier le cloud, permettent-ils d’accompagner la croissance de toutes les entreprises grâce à des solutions accessibles et agiles ?

Comment le numérique, et en particulier le cloud, permettent-ils d’accompagner la croissance de toutes les entreprises grâce à des solutions accessibles et agiles ? 11h05 – 11h20 Keynote

11h20 – 12h05 Table ronde 3 – Technologie & transition écologique

Comment les solutions technologiques peuvent-elles accélérer la transition énergétique ?

Comment les solutions technologiques peuvent-elles accélérer la transition énergétique ? 12h05 – 12h50 Table ronde 4 – Technologie & territoires

Comment l’accessibilité du numérique dans les territoires peut-elle favoriser le lien social, l’inclusion et le développement des services publics ?

12h50 – 13h Clôture