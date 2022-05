Forum de l’ESS du Pays d’Ancenis

Les acteurs de l’ESS du Pays d’Ancenis organisent le 20 mai prochain une journée de rencontre et d’échange. Ce forum sera l’occasion de montrer au grand public les initiatives solidaires qui se développent sur le territoire et pour les professionnel.les de participer à la dynamique collective. En tant que membre du réseau, Les Ecossolies seront présentes pour accueillir les porteurs de projets et les orienter pour leurs premières démarches.

Au programme :

Une matinée réservée aux professionnels ;

Un temps d’échanges avec les élus du territoire sur l’heure du déjeuner ;

Des temps à destination de porteurs de projets l’après-midi : réunion d’information collective et rendez-vous individuels ;

Des rencontres et ateliers pour tous ;

Un concert pour clôturer la journée.

Temps d’échange pour les porteurs de projet

13h30 – 15h00 : Atelier « Se lancer dans un projet d’ESS : par où commencer ? »

15h00 – 18h00 : Espace d’échanges entre porteurs de projets

15h00 – 18h00 : RDV individuels avec Les Ecossolies

19h Concert de LATO LONTANO

Informations pratiques :

Forum de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays d’Ancenis

Vendredi 20 mai 2022 à partir de 13h30 pour le grand public

Espace Edouard Landrain à Ancenis

Entrée libre et gratuite