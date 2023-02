Formations numériques pour votre activité salariée ou bénévole

Salarié, auto entrepreneur, créateur d’entreprise, bénévole associatif... nos formations sont faites pour vous accompagner dans votre activité professionnelle

Nos formations action vous rendent autonome sur la gestion de votre site internet, l’utilisation des réseaux sociaux, et nouveau ! , vous aident maintenant à stocker et gérer vos données en France.

Souvent certifiantes, nos formations peuvent être prises en charges par le CPF dans le cadre de vos besoins personnels ou via votre OPCO pour le développement de vos compétences au sein de votre entreprise.

Les bénévoles associatifs pourront sous conditions bénéficier d’une prise en charge par la ville de Nantes.

Réseaux sociaux-utiliser et communiquer

Être visible sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, Cibler le réseau adapté à son public

27, 28 mars et 14 avril : 9h-17h (Nantes)

15, 16, 17 mai : 9h-17h (Saint-nazaire)

Réseaux sociaux-utiliser et communiquer

Création et mise en ligne de son site internet

Construire et mettre en ligne son site wordpress. Administrer et gérer son site.

Être autonome dans l’actualisation de son site

29, 31 mars : 9h-12h30, 4 et 11 avril 2023 9h-12h30/13h30-17h

23, 30 mai : 9h-12h30, 5 et 12 juin 2023 : 9h-12h30/13h30-17h

Création et mise en ligne de son site internet

Créer sa newsletter

Informer ses clients, adhérents, partenaires... de ses activités professionnelles salariées ou bénévoles

14 et 15 mars : 9h-12h30

Créer sa newsletter

Sauvegarder en toute sécurité. Quitter les GAFAM

Avoir ses ses fichiers stockés en ligne synchronisés et accessibles sur tous ses outils numériques. Vos données stockées en France.

11, 19, 20 avril : 9h-17h

Outils bureautique-internet-messagerie-

Se remettre à niveau sur les outils et usages numériques : traitement de texte, tableur, diaporama, internet, messagerie

16, 20, 22, 27 mars : 9h-17h