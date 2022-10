Formation "Réseaux sociaux-utiliser et communiquer"

En collectif / présentiel (1)

3 journées : 21 heures

Dates :

24, 26 janvier et 3 février 2023 :9h-17h

Passage de la certification PIX

(coût compris dans le coût de la formation)

Objectifs :

Développer la visibilité de ses activités professionnelles sur les réseaux sociaux : Instagram, Pinterest, Youtube, Dailymotion, Vimeo, Facebook, Twitter, Linkedin, Diaspora*, Mastodon.

Créer ses outils de communication adaptés à sa structure .

Passage de la certification PIX

Pré-requis :

Usage de base de l’ordinateur et de l’internet

Niveau de difficulté : 2/3

Points forts :

Formation- action : Vous êtes formé à la compréhension et l’utilisation des réseaux sociaux professionnels afin d’adopter les bonnes techniques. Le but est de vous permettre d’être suivi par vos adhérents et/ou vos clients. Vous créez et paramétrez vos comptes (sur les réseaux de votre choix)

Public :

Demandeurs d’emploi, auto entrepreneurs, responsables de communication de petites structures souhaitant comprendre, mettre en place et analyser les principaux réseaux sociaux à but professionnel