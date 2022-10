Filière alimentaire locale et durables - Les Scic

Témoignages des Scic GRAP et Terres de sources

GRAP : la Scic héberge des #entrepreneurs qui vendent en majorité des produits issus de l’agriculture paysanne biologiques et/ou de l’agroécologie

Kevin Guillermin & Camille Bailly

Terres de sources : la #coopérative est issue de la collectivité "Eau du bassin Rennais". Elle réunit des producteurs, des transformateurs, des #collectivités, des #associations et des financeurs dont l’objectifs est d’améliorer la gestion des biens communs que sont l’eau et l’air.

David Duguéperoux