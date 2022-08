AGIR POUR LE VIVANT Du 22 au 28 août - Arles

Un festival inspirant, ouvert à toutes et tous pour faire émerger une société du vivant

DÉBATS — RENCONTRES — ATELIERS — RÉSIDENCES — EXPOSITIONS — FILMS — SOIRÉES

Notre monde dépérit mais de nouvelles énergies émergent. Pendant une semaine, le festival Agir pour le vivant se propose d’explorer une question qui nous concerne toutes et tous : comment repenser nos liens avec le vivant et faire naître une nouvelle façon d’habiter le monde.

Dans une ambiance conviviale et festive, 150 intervenants et personnalités de tous les horizons - philosophes, auteurs, chercheurs, économistes, scientifiques, artistes, activistes, entrepreneurs - vont se réunir avec le grand public pour réfléchir, expérimenter et réinventer ensemble une nouvelle composition du monde. En décloisonnant les disciplines et en mêlant connaissances scientifiques, sensibles et artistiques pour les faire dialoguer et résonner, ils vont partager idées et enthousiasmes, explorer de nouveaux imaginaires et modèles d’actions pour tenter de faire éclore une société du vivant.

UN FESTIVAL GRAND PUBLIC D’ENVERGURE, EN PROVENCE

Agir pour le vivant est un événement ouvert à tous les publics - citoyens, familles, vacanciers, jeunes, étudiants, militants, entrepreneurs, élus, artistes plasticiens, musiciens, poètes, etc. - au cœur de la ville d’Arles, à quelques encablures de la gare.

7 JOURS, 150 INTERVENANTS, 9 LIEUX

Des intervenants de tous les horizons : Alberto Acosta, Kader Attia, Shigeru Ban, Bili Bidjocka, Fabienne Brugère, Isabelle Delannoy, Cyril Dion, Aissatou Diouf, Camille Etienne, Séverine Kodjo Grandvaux, Eloi Laurent, Emmanuelle Grundmann, Olimpo Guajajara, Rob Hopkins, Achille Mbembe, Xavier Morin, Wilfried N’Sondé, Felwine Sarr, Vandana Shiva, Marie Toussaint, Ernst Zurcher et tant d’autres.

40 conférences, 50h de débats, 6 résidences de travail et de création : tables-ronde, résidences de travail, d’écriture et de découvert, ateliers-entreprises, expositions, films, spectcles, performances...)

9 lieux, 6 soirées exceptionnelles pour réfléchir, comprendre, échanger, expérimenter, se faire plaisir

AGIR POUR LE VIVANT EN BREF

Un événement à l’initiative de Comuna et des Éditions Actes Sud, en partenariat avec l’association du Méjan et l’université du Domaine du Possible avec 3 objectifs :

Agir concrètement et durablement, dans le temps et dans un territoire

Susciter l’intérêt du plus grand nombre pour le vivant et la biodiversité

Rassembler, témoigner, agir et initier des réflexions à l’échelle européenne