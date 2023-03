Evolution professionnelle "Mettons nos compétences au service de la transition"

Composter, évoluer dans son alimentation, passer au zéro déchet, modifier son rapport au voyage, mettre son épargne dans une banque éthique… nous sommes toujours plus nombreux et nombreuses à changer notre mode de vie face aux enjeux climatiques et écologiques. Qu’en est-il de notre travail ?

De plus en plus de personnes connaissent une dissonance entre leur vie professionnelle et leurs valeurs personnelles. Aujourd’hui, la transition écologique de notre économie et de nos métiers est décisive face aux défis climatiques, écologiques et sociaux ! Nous avons des secteurs, des métiers et des compétences en plein développement à faire grandir.

Cependant ce n’est pas toujours simple de se lancer, de savoir quels chemins suivre, qui rencontrer, où s’inspirer, comment s’engager… et c’est la mission que nous nous sommes donné avec notre programme Nouvelles Voies. ! Nous vous proposons un temps d’échange lors d’une webinaire avec Martin et Fanny, deux des personnes co-fondatrices de notre Institut Transitions pour parler quête de sens au travail, évolution professionnelle et métiers de demain. Il sera suivi du témoignage de David et Delphine, deux personnes qui ont suivi ou suivent Nouvelles Voies, et qui partageront leur parcours et ce que Nouvelles Voies leur a apporté.

🗓 Jeudi 23 mars

⏰ De 18h à 20h