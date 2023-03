Et maintenant ? Vite le service public territorial de santé !

Publié le 3 mars 2023

Une convention de la médecine libérale qui n’aboutit pas, des coopérations entre professions de santé bloquées par les corporatismes, et pendant ce temps des patients sans médecin traitant et des territoires entiers désertés. Mille causes ont été identifiées et pourtant la situation globale continue à se dégrader pour nos concitoyens. Ne faut-il pas en réalité chercher les causes dans la fin d’un monde ? Un monde dans lequel depuis des décennies, pouvoirs publics et assurance maladie ont confié les clés (...)