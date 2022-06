La Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur) en partenariat avec la Région Sud, sont heureux de vous convier à la 5e édition du salon de l’économie d’avenir ESS SUD. Les thématiques 2022 : les achats socialement et écologiquement responsables, l’économie circulaire, la RSE/RSO et la commande publique socialement et écologiquement responsable.

ESS SUD

Le salon de l’économie d’avenir

3 novembre 2022

Palais du Pharo Marseille

Les chiffres clés de l’édition 2021

Salon 100% digital

Plus de 1 160 inscrits

850 visiteurs uniques

300 rendez-vous d’affaires

12 conférences professionnelles