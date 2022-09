« Décroissance : quel rôle pour les entreprises ? » avec Timothée Parrique, docteur et chercheur en économie écologique à l’Université de Lund, en Suède et spécialisé dans les sujets de décroissance.

Le sujet de la croissance occupe de longue date les décideurs politiques et économiques. Celui de la décroissance, après une irruption dans les débats de la présidentielle, vient de faire, à la suite des bouleversements géopolitiques liés à la guerre en Ukraine et aux injonctions aux économies d’énergie, une entrée fracassante dans le débat et dans les médias. Pour aller au-delà des préjugés et comprendre les mécanismes en place, des chercheurs en économie, comme Timothée Parrique, étudient de près le sujet. Après que sa thèse, dédiée à la décroissance, ait été téléchargée plusieurs dizaines de miliers de fois et ait suscité un vif intérêt bien au-delà du monde académique, il a décidé d’y dédier un ouvrage, pour décrypter les enjeux qui se cachent derrière croissance et décroissance et ouvrir le sujet.

À l’occasion de la sortie de son livre Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance, à paraître aux éditions du Seuil, Timothée Parrique propose donc de déconstruire l’une des plus grandes mythologies contemporaines : la poursuite de la croissance. Pour lui, cette obsession moderne est un frein au progrès social et un accélérateur des effondrements écologiques et bouleversements du climat. Comment cela se traduit-il dans le monde de l’entreprise, qui sont concernées au premier plan ? Les membres du C3D et directions développement durable et RSE de grandes entreprises membres seront présentes pour poser leurs questions.

Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance, sera disponible à la vente sur place, Timothée Parrique proposera également des dédicaces.

Date : Mercredi 21 septembre 2022

Horaire : à partir de 18h30

Lieu : La plateform58 au 58 rue de la Victoire, 75009 Paris

À propos du C3D

Créé en 2007, le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) est une association de type loi 1901, réunissant plus de 220 responsables du développement durable et de la RSE d’entreprises et d’organisations privées et publiques. Le C3D fait aujourd’hui partie des acteurs majeurs en France à contribuer à la transformation sociétale et environnementale des entreprises. Les réflexions du C3D portent en particulier sur l’évolution des modèles économiques, les droits humains, le marketing responsable, la raison d’être...