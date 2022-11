Conférence : "Les Jeux de Paris 2024 à Marseille : quelles opportunités pour les entreprises locales ?"

Les Jeux de Paris 2024 à Marseille : quelles opportunités pour les entreprises locales ?

Une séquence économique avec Paris 2024 et ses partenaires pour découvrir les opportunités économiques des Jeux à Marseille pour l’ESS

C’est le prochain rendez-vous donné aux acteurs de l’économie sociale et solidaire le 28 novembre à partir de 14h30 à l’Epopée Village (4-6 Rue Berthelot, Marseille).

Au programme de cette conférence organisée par Paris 2024, ESS 2024, la Ville de Marseille, la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CCI AMP et Synergie Family : la présentation des acheteurs et des partenaires de livraison des Jeux, des premiers attributaires de marchés et des lauréats de l’appel à projets Impact 2024 ainsi qu’un temps d’échanges et de networking.

A moins de 2 ans du coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024, ESS 2024, la CRESS PACA, la CCI AMP et leurs partenaires vous invitent à une rencontre des acteurs économiques qui feront, demain, les Jeux à Marseille.

Inscription obligatoire

Au programme :

Présentation des opportunités économiques générées par les Jeux sur le territoire (l’occasion de rencontrer les acheteurs des Jeux)

Présentation de celles et ceux qui font, déjà, les Jeux sur le territoire (partenaires de livraison des Jeux, premiers attributaires de marchés, lauréats de l’AAP Impact 2024)

Temps d’échange et networking

En présence de Paris 2024, la CRESS PACA, la CCI AMP, les réseaux de l’insertion par l’activité économique et du handicap, l’URSCOP,…

Ce temps sera l’occasion d’être connecté à l’ensemble de l’écosystème des Jeux sur la région PACA.

En collaboration avec la CRESS PACA, CCI Aix Marseille Provence, Synergie Family