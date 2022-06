La Ville de Nantes vous invite à participer les 10 et 11 juin à l’événement "Nantes SolidaireS", temps de rencontres, d’inspirations et d’échanges pour actualiser les regards sur la précarité et l’isolement et inventer collectivement les solidarités de demain.

Nous attirons notamment votre attention sur la conférence "La solidarité est-elle toujours l’apanage des femmes ?" proposée le samedi 11 juin à 17h au Solilab (salle 93).

Informations pratiques

Vendredi 10 juin, de 19h à 23h | Grande soirée d’ouverture. Venez assister à la rencontre-spectacle : Des quais à la scène, par Elina Dumont.

Solilab, 8 rue Saint Domingue, sur l’Île de Nantes

Accès libre et gratuit, ouvert à toutes et à tous (sous réserve des places disponibles)

Samedi 11 juin, de 9h30 à 23h

Toute la journée, venez découvrir tables-rondes, expériences inspirantes, expositions, performances artistiques...

Accès libre et gratuit, ouvert à toutes et à tous

Des portes-ouvertes des solidarités, du 7 au 10 juin dans toute la ville !

Sur un appel à volontariat proposé par la Ville de Nantes, plus de 35 associations et structures nantaises ouvrent leurs portes du 7 au 10 juin.

L’occasion de découvrir, en amont de l’évènement Nantes Solidaires, leur activité et la très riche diversité des solidarités nantaises. Vous trouverez le programme de ces Portes Ouvertes ci-joint.

Vous pouvez encore contribuer !

Pour rappel, vous pouvez encore contribuer à cette démarche en déposant vos contributions collectives ("les cahiers d’acteurs") jusqu’au 29 mai et les contributions individuelles jusqu’au 20 juin.