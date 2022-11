Colloque "Entreprises sociales. Quels statuts, quels acteurs, pour quels impacts ?"

Qu’est-ce qu’une entreprise sociale ? Quel est l’impact de ce type particulier d’organisation sur les travailleurs et travailleuses ? Quels effets produit l’action des entreprises sociales sur les bénéficiaires et sur les territoires ?

Les entreprises sociales se distinguent par leur volonté affichée de promouvoir une action sociale et/ou environnementale. Pour autant, le terme d’entreprise sociale reste flou, invitant à interroger la définition et le périmètre d’action des dites entreprises. La diversité des statuts ou appellations, associées ou non à des cadres juridiques clairs est symptomatique de plusieurs phénomènes : le foisonnement autour de la promotion d’autres formes d’entreprises que l’entreprise marchande classique, la diversité des buts poursuivis, et les concurrences entre les tenants de chaque statut.

Tous ces phénomènes participent à brouiller les frontières de ce qu’est l’entreprise sociale et rend difficile l’évaluation des effets de son action, tant sur les travailleurs/ travailleuses que sur ses bénéficiaires externes et la collectivité en général.

Nos objectifs

Identifier la nébuleuse des entreprises sociales, à travers les notions d’innovation sociale et d’utilité sociale et les divers cadres juridiques existants aussi bien en France qu’à l’étranger (statuts d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, entreprises à mission, B-Corps, etc.) ;

Cerner les effets de l’action sociale de ces entreprises, sur les bénéficiaires de leurs activités comme sur les travailleurs/ travailleuses et sur leur santé, et plus largement sur la cohésion sociale des territoires locaux (en particulier en Ile-de-France).

L’approche suivie se veut holistique, faisant dialoguer différentes disciplines (droit, sociologie, économie, gestion, psychologie, anthropologie, histoire…), et ouverte vers l’international.

Une journée sera consacrée à l’approche française, la demi-journée suivante ouvrira à une perspective internationale.

Informations pratiques

Le colloque a lieu du mercredi 9 novembre au jeudi 10 novembre midi, au centre des colloques du Campus Condorcet (Place du Front Populaire, Aubervilliers), salle 100.

Entrée libre sur inscription. Merci de vous inscrire au préalable, directement sur ce site.