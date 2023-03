Climat : le débat politique tourné en dérision par 5 associations

Publié le 22 mars 2023

Un studio TV inondé et des débats vides de sens : alors que le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sort la synthèse de son nouveau rapport le 20 mars, CARE France, CCFD-Terre Solidaire, Greenpeace France, France Nature Environnement, et le Réseau Action Climat dénoncent l’irresponsabilité des politiques face à l’urgence climatique à travers un film parodique. "Pendant qu’on ne s’occupe pas du climat, le climat s’occupe de nous" Malgré les rapports toujours plus (...)