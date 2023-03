Bio : dans une mauvaise passe, la filière doit être soutenue

Publié le 31 mars 2023

A l’occasion du Salon de l’Agriculture, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire annonçait un plan de soutien à l’agriculture biologique. En effet, la filière est en difficulté. En 2022, 3 380 fermes ont cessé de faire du bio et un grand nombre d’éleveurs et de cultivateurs encore aujourd’hui souhaitent arrêter le biologique pour un retour au conventionnel, plus simple et potentiellement plus rentable à court terme. Bien que le mode d’exploitation biologique soit celui (...)