Atelier de recrutement par le sport

Evènement “Les Jeux sportifs” – Se qualifier avec les Geiq des Pays de la Loire"

En réponse à la pénurie de candidatures et aux offres de travail non pourvues, les seize Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (Geiq) des Pays de la Loire s’unissent pour lancer une initiative de recrutement par le sport avec un atelier par département lors de la semaine du 14 au 17 mars, à l’occasion de l’événement annuel des “3 jours avec les Geiq”. L’occasion de découvrir de nouveaux sports inclusifs et accessibles à tous, avant une présentation des Geiq et de leurs métiers.