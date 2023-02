"Agir rend heureux" Le podcast de Lilo

Publié le 21 février 2023

Découvrez le podcast de Lilo, le moteur de recherche solidaire qui donne plus que des réponses. Seth et Sophie vous proposent de partir à la rencontre de personnes qui agissent au quotidien pour rendre leur monde meilleur. Qui sont M. & Mme Lilo ? "On a la chance d’aider à financer des projets incroyables sur Lilo et j’ai eu envie de rencontrer celles et ceux qui font bouger les lignes. Partager ces rencontres était une évidence. J’espère que vous prendrez du plaisir à les écouter !" Sophie, (...)