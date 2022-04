61ème Congrès Unapei "La qualité de vie, moteur de l’innovation sociale"

Dates : les 9 et 10 juin

Lieu : Parc des Expositions Sud de France Aréna - Route de la Foire - 34470 PEROLS

L’Unapei, association de défense des droits des personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif, organise les 9 et 10 juin son congrès 2022. Après deux longues années sans rencontre physique, 2 000 membres du réseau Unapei sont attendus pour échanger sur la qualité de vie des personnes en situation de handicap, de leur famille et des professionnels qui les accompagnent au quotidien.

Facteur d’émulation pour les 330 associations du réseau Unapei, l’avènement d’une société solidaire et inclusive rythme et guide leurs actions au quotidien. A l’aube d’un nouveau quinquennat, viser cette société solidaire et inclusive nécessite de réinventer et de co-construire avec l’ensemble des acteurs de terrain des solutions pour ériger le meilleur accompagnement adapté à chaque personne en situation de handicap. Des évolutions non concertées, non partagées, pourraient avoir pour conséquence des risques de désorganisation et une moindre qualité de vie des personnes en situation de handicap.

L’accompagnement à domicile, le soutien aux aidants, le fonctionnement en dispositifs, les nécessaires coopérations et coordinations de multiples acteurs ouvrent une série de questions fondamentales sur l’évaluation des besoins, les modalités concrètes de mises en œuvre, les moyens humains et financiers. Les congressistes sont ainsi invités à explorer ces multiples enjeux lors de ce rendez-vous national.

A l’heure où les évolutions sociétales invitent à transformer les modèles d’accompagnement des personnes en situation de handicap, représentants associatifs, élus politiques, experts en sciences humaines et sociales, personnes accompagnées, aidants, professionnels sociaux et médico-sociaux, répondront collectivement aux questions suivantes :

Comment agir sur les mutations en cours ?

Comment innover en proposant des modèles viables et soucieux de la qualité de vie des personnes, des familles et des professionnels ?

AU PROGRAMME

9 juin, de 14h00 à 16h30 : Forum des métiers du handicap, Conseil régional, Montpellier

Animé par Paul-Eric Laurès, journaliste

"Choisir un métier du médico-social secteur handicap, quelle carrière professionnelle possible ?"

10 juin : Congrès Unapei "la qualité de vie, moteur de l’innovation sociale" Parc des Expositions Sud de France Aréna, Montpellier

Animé par Régis de Closets, journaliste

8h00 : Accueil des congressistes

8h45 : Ouverture du congrès par Luc Gateau, président de l’Unapei et interventions politiques (sous réserve)

9h45 : Introduction à la notion de qualité de vie

10h : Table-ronde « Tendances actuelles des politiques publiques : décrypter les enjeux pour agir »

12h : Déjeuner suivi d’un café servi dans l’espace Exposants

13H30 : Table-ronde « Innover au coeur de nos organisations : poursuivre notre ambition d’une société solidaire et inclusive »

14h30 : Remise du prix Unapei-GMF

16h15 : Table-ronde « Participation, individualisation, auto-détermination : outils et méthodes pour une meilleure qualité de vie »

Tout au long de cette journée, les Congressistes seront invités à découvrir un village Occitanie, pensé et mis en scène par les associations Unapei de la région. Ce village se veut le reflet d’un idéal où chaque personne qui déambule se voit accueillie de la meilleure façon qui soit. Un village où la transition inclusive a déjà eu lieu. Un village où la cohabitation avec tous est désirée, possible et effective. Chaque congressiste pourra découvrir la boulangerie avec ses bonnes viennoiseries, la mairie, l’école, les boutiques, le centre culturel, la maison de santé… Une véritable démonstration du vivre ensemble.

Les Congressistes pourront également déambuler sur les 60 stands de l’espace exposants.