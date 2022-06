3ième édition de la fête de l’amour « OUI à l’amour, NON au sida »

L’événement (cul)turel et 100% digital #fetelamour, organisé par AIDES, revient du 10 au 20 juin 2022 pour proclamer : « OUI à l’amour, NON au sida ». Au programme : dix jours de mobilisation durant lesquels seront diffusés sur le web et les partenaires médias de l’événement des contenus exclusifs créés avec de nombreux artistes et personnalités. Cette troisième édition de #fetelamour sera l’occasion d’innover dans la lutte contre le VIH/sida, notamment en matière de collecte de dons, de rappeler l’existence de l’épidémie et de faire de la pédagogie, toujours avec légèreté, dans différents univers (cul)turels !

#fetelamour sera l’occasion de faire la part belle aux progrès thérapeutiques, à la santé sexuelle, à la prévention et à la diversité des amours. Le tout de façon fraîche, joviale et souvent là où l’on ne nous attend pas !

Avec #fetelamour, AIDES innove… en associant personnalités et médias

Cette année encore, personnalités connues du grand public et médias s’associent pour proposer un contenu exclusif et parvenir à collecter les 300 000 euros qui nous rapprocheront toujours plus de la fin du sida.

Lors des deux dernières éditions de #fetelamour, plus de 100 personnalités (Isabelle Adjani, Fanny Ardant, Pomme, Alex Ramirès, Elodie Frégé, Tristan Lopin, Cristina Cordula…) se sont prêtées au jeu en proposant des capsules vidéo drôles, touchantes et surtout, engagées. Cette année, de belles surprises seront de nouveau à découvrir dans un programme ambitieux qui sera dévoilé sous peu.

Avec #fetelamour, AIDES innove… à travers des formats originaux !