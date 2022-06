La Fondation Terre Solidaire organise la 3e édition de la Rencontre #Ceux Qui Font Demain pour la planète le mercredi 29 juin à Grenoble.

Pour sa troisième édition depuis 2020 la rencontre baptisée #CQFD pour la planète réunit autour d’une vision commune, des acteurs de terrain venus d’horizons variés (experts, praticiens, donateurs, citoyens, bénévoles, porteurs de projet, etc.).

Plus qu’une simple conférence, il s’agit d’une invitation à la réflexion et au débat, un forum dédié au partage et à la diffusion des savoirs et des expériences, et à l’émergence de nouvelles idées. En réunissant des acteurs qui contribuent à envisager un monde plus soutenable et juste pour tous et toutes, la Fondation Terre Solidaire cherche à leur donner de la visibilité et donc favoriser l’accélération de la transition vers un nouveau modèle de développement.

Cette année la rencontre #CQFD pour la planète s’inscrit dans la programmation du Forum International pour le Bien Vivre organisé dans le cadre de Grenoble Capitale verte européenne 2022. Ainsi à cette occasion plus de 1000 participants de 25 pays seront réunis autour de la question d’une nouvelle boussole de société. L’occasion de découvrir les parcours et motivations variés et de Ceux Qui Font de Demain un monde plus durable.

Des grands témoins des enjeux d’une transition écologique nécessaire

Aurélien Barrau, astrophysicien et directeur du Centre de physique théorique Grenoble-Alpes

Aurélien Barrau est un astrophysicien spécialisé dans la physique des astroparticules, les trous noirs et la cosmologie. Il travaille au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC) du CNRS à Grenoble. Il est professeur à l’Université Grenoble Alpes (UGA). Il a été invité en tant que visiteur à l’Institute for Advanced Study (IAS) de Princeton et à l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) de Bures-sur-Yvettes. Très engagé sur la question écologique, pour la protection de l’environnement et le développement durable, Aurélien Barrau est connu pour avoir lancé un appel dans le journal Le Monde, suite à la démission de l’ancien ministre de l’écologie, Nicolas Hulot. L’appel, signé par plus de 200 personnalités, invitait les lecteurs à participer à une action "ferme et immédiate" pour lutter contre le changement climatique.

Lise Fortin, Etudiante et activiste membre de Youth and Environment Europe

Etudiante de 22 ans, Lise est une activiste pour le climat et très engagée depuis des années pour que la voix des jeunes soit prise en compte. En 2017, elle a rejoint l’association Youth and Environment Europe, la plus grande coalition indépendante d’organisations de la jeunesse pour le climat et l’environnement en Europe, pour unir ces deux causes qui lui tiennent à cœur. Leur mission : conduire des projets pour sensibiliser les jeunes à la crise climatique, permettre leur "empowerment" en leur fournissant des outils, améliorer la coopération internationale entre les organisations membres et renforcer la participation des jeunes aux processus décisionnels en matière de climat et d’environnement dans toute l’Europe.

Julien Vidal , Auteur de 2030 glorieuses et activiste

Après avoir travaillé dans la solidarité internationale, Julien Vidal a lancé le mouvement Ça commence par moi (cacommenceparmoi.org) pour éveiller les consciences aux causes des dérèglements des écosystèmes et aux alternatives durables et solidaires. Aujourd’hui, que ce soit à travers le podcast 2030 Glorieuses ou dans ses livres dont le dernier sorti en janvier s’intitule 2030 Glorieuses, Utopies Vivantes (Actes Sud), il œuvre pour faire des grands changements à venir une formidable opportunité de se reconnecter au Vivant.

Justine Swordy-Borie , Coordinatrice générale d’Anciela

Engagée dès les débuts de Anciela, il y a plus de 12 ans, Justine Swordy-Borie est aujourd’hui l’une de ses deux coordinatrices générales, après avoir travaillé sur les questions d’engagement citoyen à Amsterdam et à la Métropole de Lyon. Anciela aide chacun et chacune à agir pour une société écologique et solidaire. Avec sa Pépinière, l’association a accompagné gratuitement plus de 700 associations, entreprises éthiques ou collectifs citoyens depuis 2015, et oriente chaque année 1500 personnes vers des engagements bénévoles qui leur correspondent en région lyonnaise, à travers ses temps d’accueil et événements. À Anciela, Justine Swordy-Borie est également coordinatrice des Ambassadeurs du changement, une communauté de 500 personnes engagées pour la transition écologique dans leur immeuble, leur lieu de travail et leur ville. Elle-même active dans son quartier, c’est en faveur de la biodiversité et de l’agriculture paysanne que penchent ses engagements.

Armand Blondeau, Co-fondateur du Printemps écologique

Après avoir été salarié dans le domaine de la solidarité internationale, notamment sur les enjeux de protection de l’environnement et d’accès à l’énergie, Armand Blondeau a rejoint le Printemps Ecologique dès sa création en 2020. Membre du bureau, il s’occupe entre autres du développement d’outils à destination des salarié.es engagé.es dans la transformation écologique et sociale de leur entreprise.

Anne Le Corre, Co-fondatrice du Printemps écologique

Après avoir travaillé dans le secteur automobile puis du conseil, Anne Le Corre a cofondé le Printemps écologique en 2020, un nouveau syndicat de salariés. Elle s’engage également depuis des années sur les problématiques de sexisme et d’égalité de genre en créant et développant notamment la Fresque du sexisme.

Conférence débat de 16h15 à 18h le 29 juin 2022

Evènement ouvert à tous sur simple inscription