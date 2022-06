2ième édition des Rencontres Afrique France du Logiciel Libre

Les Rencontres Afrique France du Logiciel Libre sont 5 jours d’échanges à la fois en présentiel et en distanciel sur la philosophie, le développement et l’usage du Logiciel Libre en Afrique et en France.

Cette seconde édition aura lieu à Montpellier du mercredi 21 au dimanche 25 septembre 2022.

Elles débutent, le mercredi, par une journée consacrée à l’Éducation et à l’Enseignement, suivie d’une journée dédiée à l’Entrepreneuriat dans l’Économie Sociale et Solidaire et le Logiciel Libre, puis une journée sur les Objectifs de Développement Durable et le Logiciel Libre, et s’ouvrent à un week-end sur des activités collaboratives : Jerryparty le samedi, Cartopartie et Mapathon le dimanche.

Le Off du Sommet

Ce Sommet mettra au centre du jeu les acteurs de la société civile : entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, artistes, sportifs, etc.

À travers ce format inédit, il aura pour ambition de poser un regard neuf sur la relation Afrique – France, nourri de ce qui constitue le caractère unique des relations entre l’Afrique et la France : le lien humain. À ce titre, les diasporas franco-africaines et la jeunesse de France auront un rôle particulier à y jouer.

L’engagement de Montpellier à accueillir le 28e Sommet Afrique-France témoigne de l’ambition de s’investir dans un partenariat d’avenir avec l’Afrique, au-delà des bordures de la Méditerranée, et de contribuer ainsi au rayonnement de ses acteurs économiques, culturels, universitaires.

Forte de ses liens avec l’Afrique, Montpellier s’engage pleinement pour la réussite du Sommet Afrique-France et son ouverture aux acteurs du territoire. Pour cela, la Métropole lance un appel à projets permettant d’attribuer une subvention et une labellisation aux associations lauréates pour la réalisation d’événements concourant à renforcer les liens entre Montpellier et l’Afrique. Ces événements constitueront un calendrier de rendez-vous dès le mois de juin et jusqu’à novembre 2021.

Certaines de ces animations pourront également être programmées dans le cadre du « Village du Sommet Afrique-France » qui sera aménagé sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Ce village sera ouvert au grand public durant la semaine du sommet et permettra au plus grand nombre de découvrir une Afrique jeune, créative, innovante, à travers les partenariats développés entre les sociétés civiles africaines et françaises dans le champ notamment des industries créatives et culturelles et du sport.