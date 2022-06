14e édition du Forum Mondial 3Zéro

2 jours pour conjuguer justice sociale et transition écologique

Depuis sa création en 2008, le Forum Mondial a déjà rassemblé plus de 50 000

participant·e·s venu·e·s de tous les secteurs et du monde entier. Il appelle tou·te·s les act·eurs·rices du changement à se rassembler : entreprises et act·eurs·rices de l’ESS, organisations à but non lucratif, organismes publics, acteurs financiers, secteur scientifique et de l’innovation, réseaux citoyens et de jeunesses et médias...

Sa programmation est le fruit d’un travail collaboratif et reflète des expertises

multiples : action environnementale, finance à impact, lutte contre les inégalités, mobilisation des jeunesses, solidarité internationale. Lieu de rencontres, le Forum est aussi un espace où les jeunes engagé·e·s viennent interpeller les décideurs de tous bords !

Aujourd’hui le Forum réaffirme avec force son ambition : seule la conciliation des enjeux sociaux, économiques et environnementaux permettra de faire face aux crises que nous traversons. Au travers d’une quarantaine de conférences et d’animations, des act·eurs·rices multiples partageront leurs expertises et bonnes pratiques !

La billetterie du Forum est ouverte et propose des tarifs préférentiels de -25%

jusqu’au 1er juillet !

À propos de Convergences :

Lancée en 2008 par ACTED, Convergences est une plateforme de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer. Convergences promeut les Objectifs de développement durable (ODD) et la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les changements climatiques dans les pays développés comme dans les pays en développement. Composée de plus de 300 organisations partenaires issues de tous les secteurs, l’association agit pour susciter la réflexion et l’action, diffuser des bonnes pratiques et favoriser la co-construction de partenariats innovants à fort impact sociétal.

L’ambition de Convergences : mobiliser les act·eurs·rices de tous les secteurs pour une convergence des objectifs et des actions vers un monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.