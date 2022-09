10ème édition du Printemps de l’économie "Sobriété, l’essence de demain ?"

Toujours animé par la même conviction d’offrir un décryptage des enjeux économiques contemporains à tous les publics, le Printemps de l’économie revient pour sa 10ème édition, du 18 au 21 octobre à Paris, dans un format hybride de conférences en présentiel diffusées dans le même temps en ligne. Le thème retenu est : Sobriété, l’essence de demain ?

Le Printemps de l’économie est né d’une vocation : dissiper la frontière entre l’économie et le grand public. A l’heure où les fake news sont des vérités alternatives, la connaissance en matière économique est plus que jamais un enjeu démocratique.

Ces 30 conférences qui se tiendront au CESE, les mardi et mercredi, puis au CNAM le jeudi et enfin au Campus Paris Eiffel d’Omnes Éducation, le vendredi, sont l’occasion de réunir des chercheur(e)s, des acteur(e)s de l’économie, des politiques et des journalistes autour de débats sur le sujet majeur cette année : la sobriété.

Une semaine avant son lancement, le Printemps de l’économie dévoilera, à la presse lors d’un débat, le jeudi 13 octobre, les résultats du sondage exclusif mené par Opinion Way ”les Français & la sobriété”.