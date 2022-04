Webinaire "Comptabilité CARE"

La Coop des Communs organise, pour les acteurs des associations citoyennes et des tiers lieux, une présentation de la méthode CARE et des expérimentations engagées par certains de ses membres.

Vous pouvez vous inscrire à cette présentation, qui aura lieu sous la forme d’un webinaire le 3 mai 2022 de 14h00 à 16h00.

Dans le cadre comptable actuellement en vigueur, la conservation du capital financier est une obligation. Il n’y a pas d’équivalent, dans les comptes de l’entreprise, pour préserver le capital humain et le capital naturel. Ces capitaux ne figurent pas au bilan et les nécessaires actions de préservation sont laissées à l’appréciation de chaque organisation. Elles ne sont pas toujours établies sur la base de normes élaborées de manière incontestable tant du point de vue technique que démocratique et, de toute façon, elles n’ont pas d’impact sur les comptes de l’entreprise (on renvoie à des « annexes » : RSE…..).

Or, la compréhension de l’entreprise passe par sa comptabilité : les actionnaires, les salariés, les partenaires ont une connaissance de l’entreprise à travers sa comptabilité. C’est un socle sur lequel d’autres outils de gestion vont venir se greffer. Elle est au fondement de toute décision de gestion et des analyses réalisées par les financeurs.

Alors qu’elle est généralement considérée comme une technique neutre, la comptabilité est porteuse d’une certaine vision du monde dans laquelle, actuellement, l’homme et la nature n’ont pas la place qui leur revient.

C’est donc le modèle comptable qu’il convient de revoir en prenant en compte les mesures de préservation des capitaux humains et naturels. C’est l’objectif poursuivi par le modèle comptable CARE que de procéder à une extension du champ d’application de la comptabilité générale : les capitaux humains et naturels sont inscrits dans les comptes de l’entreprise au même titre que les capitaux financiers, comme des dettes à rembourser.

Le groupe Comptabilité et communs

Le groupe Compta CARE de La Coop des Communs a été créé en 2018. Il mène deux types d’ actions :

– sensibilisation : sensibiliser les organisations de l’ESS à la méthode CARE dans le cadre d’une approche par les communs,

– expérimentation : développer et accompagner des expérimentations et des recherches-actions portant sur la mise en œuvre de la méthode dans l’ESS et les communs, capitaliser sur ces expérimentations pour approfondir la méthodologie.

La Coop des communs est partenaire du Cercle des comptables environnementaux et sociaux (CERCES).