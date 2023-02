Recruter autrement pour répondre aux besoins du plein emploi : focus sur le dispositif Geiq

Publié le 20 février 2023

Les 14, 15, et 16 mars 2022, la Fédération Française des Geiq lance la septième édition de son événement annuel “3 jours avec les Geiq” (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification). Le but ? Mieux faire connaître ce dispositif qui facilite l’insertion de personnes en recherche d’emploi. Plus de 200 Geiq recrutent actuellement partout en France dans des secteurs d’activité variés. Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, avec ou sans expérience professionnelle, les Geiq accompagnent tous (...)