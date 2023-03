Patricia Abraham devient directrice de CoopVenture et ambitionne d’accélérer le développement des sociétés innovantes du numérique

Publié le 21 mars 2023

Depuis janvier 2023, Patricia Abraham est désormais directrice de CoopVenture. Forte d’un parcours de plus de 20 ans au sein de grandes entreprises, à l’international mais aussi en France, Patricia Abraham va ainsi mettre à profit son expérience au service d’entreprises du numérique, qui ont un projet de développement pérenne et éthique. Fondée par le Mouvement des Scop, les collectivités locales et French Tech Alpes, CoopVenture, société de financement couplée à un accélérateur, permet de financer et (...)