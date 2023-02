Indépendance énergétique : de nouveaux outils pour créer les circuits courts de la chaleur et du biogaz renouvelables

Publié le 15 février 2023

Face aux crises énergétiques et climatiques, réduire notre dépendance aux énergies fossiles est un impératif. Les acteurs territoriaux doivent mobiliser d’autres énergies renouvelables au côté du photovoltaïque et de l’éolien pour produire et distribuer localement de l’énergie renouvelable et notamment de la chaleur. Alternatives à la dépendance fossile La hausse des prix de l’énergie, tirée par l’envolée des cours du gaz naturel, met en lumière la forte dépendance énergétique de la France aux énergies (...)